МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске наградили победителей городского и краевого этапов конкурса «Полицейский дядя Стёпа»

В Норильске наградили победителей городского и краевого этапов конкурса «Полицейский дядя Стёпа»

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В Норильске наградили победителей городского и краевого этапов конкурса «Полицейский дядя Стёпа»

Наталья и Варвара Ангел наконец-то получили заслуженную награду. Из-за отдалённости посёлка Снежногорск, где живут девочки, награждения пришлось немного подождать.

В Норильске наградили победителей городского и краевого этапов конкурса «Полицейский дядя Стёпа»

Напомним, работа сестёр стала лучшей на городском этапе конкурса «Полицейский дядя Стёпа», а далее и на краевом. Работа вышла в федеральный этап конкурса, который проходил в дистанционном формате.

На днях председатель Общественного совета при норильском ОМВД Юрий Кононченко вместе со специалистами отдела по работе с личным составом вручили заслуженные подарки юным жительницам Снежногорска.

После поздравлений для девочек провели экскурсию по музею Норильского ОМВД, а также поговорили с ними о 80-летней годовщине с начала Великой Отечественной войны.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
23 июня в 14:44 500
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