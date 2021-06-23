В Норильске наградили победителей городского и краевого этапов конкурса «Полицейский дядя Стёпа»

Напомним, работа сестёр стала лучшей на городском этапе конкурса «Полицейский дядя Стёпа», а далее и на краевом. Работа вышла в федеральный этап конкурса, который проходил в дистанционном формате.

На днях председатель Общественного совета при норильском ОМВД Юрий Кононченко вместе со специалистами отдела по работе с личным составом вручили заслуженные подарки юным жительницам Снежногорска.

После поздравлений для девочек провели экскурсию по музею Норильского ОМВД, а также поговорили с ними о 80-летней годовщине с начала Великой Отечественной войны.