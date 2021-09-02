В Норильске «накрыли» игорный клуб

Организатором игорного клуба оказалась жительница района. Во время обыска оперативники изъяли 15 мониторов и системных блоков, а также 14 тысяч рублей. В этот момент в помещении находились три посетителя, которые подтвердили факт работы подпольного казино.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.