МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске «накрыли» игорный клуб

В Норильске «накрыли» игорный клуб

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В Норильске «накрыли» игорный клуб

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Норильского ОМВД обнаружили в одном из жилых домов Талаха подпольное казино.

В Норильске «накрыли» игорный клуб

Организатором игорного клуба оказалась жительница района. Во время обыска оперативники изъяли 15 мониторов и системных блоков, а также 14 тысяч рублей. В этот момент в помещении находились три посетителя, которые подтвердили факт работы подпольного казино.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
2 сентября в 11:14 390
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