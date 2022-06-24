В Норильске накрыли подпольное казино

Незаконную игорную деятельность организовал 26-летний норильчанин, в отношении которого краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием сети Интернет, совершённые организованной группой).

По версии следствия, подозреваемый совместно с неустановленным лицами, организовал в нежилых помещениях, расположенных на Ленинском проспекте и Молодёжном проезде подпольное казино, проработавшее с января 2020 года по 22 июня текущего года. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий были изъяты денежные средства и 33 персональных компьютера. Следственный комитет проводит действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.