МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске новый прокурор

В Норильске новый прокурор

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В Норильске новый прокурор

На должность прокурора приказом Генпрокуратуры назначен советник юстиции Андрей Лейман.

В Норильске новый прокурор

Андрей Лейман окончил Сибирский федеральный университет. После выпуска заступил на службу в качестве помощника прокурора Советского района Красноярского края. С февраля 2021 года трудился в качестве начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства краевой прокуратуры. Теперь он назначен на должность прокурора Норильска. Отметим, его предшественник Владимир Большунов в конце мая был назначен первым заместителем прокурора Республики Тыва.

21 июня в 09:41 240
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