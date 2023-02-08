В Норильске объявлен смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда по итогам работы за 2022 год

Смотр-конкурс проводится в целях совершенствования работы по обеспечению безопасных условий труда в организациях, привлечения внимания руководителей организаций к решению вопросов улучшения состояния условий и охраны труда, культуры производства, изучения и распространения передового опыта работы в области охраны труда.

Смотр-конкурс проводится по нескольким номинациям:

1. Промышленность:

– горнорудные подразделения;

– обогатительные подразделения; металлургические подразделения; подразделения энергетического комплекса;

– обеспечивающие, ремонтные подразделения.

2. Строительство.

3. Транспорт.

4. Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля и общественное питание.

5. Культура.

6. Спорт.

7. Образование:

– дошкольные образовательные учреждения;

– общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования;

– прочие учреждения образования.

8. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.

9. Прочие организации.

Заявки на участие в смотре-конкурсе принимаются отделом охраны труда администрации города, по адресу: ул. Кирова, 29, каб. 16, 20 (контактные телефоны 43-71-98, факс 43-71-99, e-mail: oot@norilsk-city.ru).

Подать заявку можно до 20 марта. Подведение итогов состоится 5 апреля.

Более подробно с информацией о смотр-конкурсе можно ознакомиться на сайте городской администрации в разделе «Отдел охраны труда Администрации города Норильска» в подразделе «Конкурсы».