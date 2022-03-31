В Норильске объявлена весенняя призывная кампания

Призыв граждан РФ на военную службу в Вооружённые силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования проводится с 1 апреля по 15 июля 2022 года. На призывную комиссию вызываются граждане 1995– 2004 годов рождения, подлежащие призыву на военную службу. Они обязаны прибыть в военный комиссариат по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, 86а, в указанные в повестке день и время с документами, удостоверяющими личность.

Граждане, не получившие повесток, обязаны прибыть в военный комиссариат в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года с документами, удостоверяющими личность.

Все лица призывного возраста, подлежащие призыву на военную службу, прибывшие на территорию города Норильска и районов Кайеркан, Талнах, городского поселения Оганер для постоянного проживания, обязаны явиться в военный комиссариат и встать на воинский учет.

Граждане, не явившиеся своевременно на мероприятия, связанные с призывом или уклоняющиеся от них, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.