В Норильске обсудили вопрос о раздельной переработке твёрдых коммунальных отходов на территории города

Более двух лет назад в стране была проведена «мусорная реформа», которая призвана урегулировать вопросы раздельной переработки твёрдых коммунальных отходов. Однако в одних регионах новая система обращения с мусором функционирует более успешно, в других - менее. Круглый стол был организован для того, чтобы привлечь к насущному вопросу внимание всех заинтересованных сторон.

В зале заседаний Учёного совета собрались представители городской администрации, природоохранных ведомств, Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра (АКМНТ), Заполярного государственного университета, компании «Норникель», АРН, общественных организаций, малого и среднего бизнеса. В формате видео-конференц-связи к ним также присоединились представители краевого Заксобрания, правительства Красноярского края, регионального оператора по обращению с ТКО.

«В мастер-плане Норильска тема экологии, в том числе вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обозначен как один из приоритетных. Комплексным планом социально-экономического развития Норильска до 2035 года предусмотрено строительство мусороперерабатывающего, мусоросжигательного и мусоросортировочного заводов. Впереди проработка технического задания для этих серьёзных объектов, которые будут строиться на десятилетия. И сейчас нам нужно прийти к единому пониманию того, как будет выстроена вся система обращения с ТКО на Таймыре. Задача круглого стола - выслушать мнения всех сторон, обобщить имеющуюся информацию, чтобы начать работать над общей стратегией», - отметил директор АРН Максим Миронов, открывая заседание.

Основным моментом дискуссии стал вопрос: нужен ли в принципе раздельный сбор мусора и какие ещё варианты обращения с ТКО приемлемы на Крайнем Севере. Мнения разделились, но стороны сошлись на том, что решать проблемы обращения с отходами нужно максимально оперативно, комплексно и сообща.

Первое и самое главное - это разработка дорожной карты по устойчивому обращению с ТКО в Норильске и на Таймыре. Она появится по итогам инициированного Агентством развития Норильска проекта, в котором будут задействованы представители ЗГУ, АКМНТ, администрации города, ЗФ «Норникеля» и общественных организаций. Работа будет проделана колоссальная. Специалистам предстоит провести тщательные исследования и проанализировать текущую ситуацию со сбором и вывозом мусора, а затем разработать детальный и обоснованный план действий. Результаты будут видны уже через год. Средства на реализацию проекта планируется привлечь в том числе из Фонда президентских грантов, заявку нужно направить до 14 октября.