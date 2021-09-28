В Норильске обсудят актуальные вопросы экологии, традиций и искусства

Проект реализуется в преддверии III Евразийского женского форума при содействии фонда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Партнёры лектория в Норильске - благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» и местная Общественная палата. Обсуждение пройдёт в Публичной библиотеке, по адресу Ленинский проспект, 20а.

На встречах научные, общественные и культурные деятели обсудят с норильчанами проблемы экологии, национальных традиций и психологического здоровья человека. Ключевой площадкой лектория станет дискуссия «Современные технологии и новаторские решения, использование возобновляемой энергии в развитии северных территорий» с участием экономистов, экологов, юристов, специализирующихся на теме зелёной индустрии и освоении природных ресурсов в регионах арктического пояса.

1 октября лекторий пройдёт в очно-заочном формате в конференц-зале библиотеки. Модератором дискуссии выступит кандидат социологических наук, доцент ряда московских вузов, главный редактор информационно-просветительского интернет-портала «Приходы» Евгения Жуковская. Диалог посвятят обсуждению имеющихся сегодня практик как гражданских активистов, так и органов государственной власти и бизнеса по созданию в северных регионах индустриально развитой, современной территории, учитывающей и приумножающей природные богатства арктических земель.

Кроме того, в рамках «БлагоДарю» пройдут лекции:

- «Музыка на все времена: как современному человеку не оторваться от музыкальной традиции» (спикер Григорий Жуковский, дирижёр хора, руководитель культурно-просветительского проекта «Миро_воззрение») 1 октября начало в 16.20;

- «Русские национальные традиции как форма развития общественной дипломатии» (спикер Даниил Син, создатель и автор культурно-исторического телеграм-канала «Букварь», сотрудник Финансового университета при правительстве РФ) 2 октября в 13.00.

Также будут организованы семинары-практикумы и мастер-классы бизнес-стратега, специалиста по психологии отношений и выходу из кризисных ситуаций Татьяны Таку:

- «Самопрезентация и портфолио» (1 октября, 14.00);

- «Ресурсность современной женщины» (2 октября, 14.45).

Ожидается также подключение участников лектория онлайн из Красноярска (посетители филиала «Касьяновского дома») и Кургана (посетители филиала Президентской библиотеки)

Посещение лектория «БлагоДарю» свободное.