В Норильске официально подтвердили два смертельных случая от коронавируса

За прошедшие выходные в городе заболел ещё 101 человек, сейчас в городе 825 подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Согласно статистике, за отчётный период выздоровели 10 горожан (всего 115), с карантина сняты 16 граждан, взяты на карантин 43.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции: 8 (3919) 43-71-57.

В целом по Красноярскому краю за сутки заболели ещё 128 человек, всего в регионе их сейчас 10 628. За день выздоровели 119 граждан, всего с начала пандемии – 6 811. Летальных исходов за стуки не было, всего с начала эпидемии умерли 232 человека.