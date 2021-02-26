В Норильске определены и награждены победители конкурса «Учитель года»

Лучшими в муниципальном этапе признаны: Леонид Малов, учитель иностранного языка лицея № 3, Наталья Соснова, учитель иностранного языка средней школы № 28, Ирина Стрельцова, учитель музыки средней школы № 38, Яна Шевченко, учитель начальных классов гимназии № 11.

Абсолютным же победителем этапа стала Наталья Гармашова, учитель русского языка и литературы гимназии № 1.

Сегодня Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска, вручил лучшим педагогам города дипломы и памятные призы.

- Хочу сказать вам огромное спасибо. Мы понимаем, что предыдущий учебный год и начало этого были необычными, я не представляю, насколько вам было сложно проходить конкурсные этапы в таких условиях. Ни для кого не секрет, что учитель питается энергией учеников. Потому при проведении любого мероприятия необходимо видеть живые глаза, иметь обратную связь, чтобы понимать, что ты делаешь не так, где что нужно сказать, где и как нужно двигаться, по крайней мере, я именно так чувствую. И сегодня я очень рад видеть всех вживую. Вы - лучшие, вы победили, - сказал Андрей Колин.

Также победителей поздравила Наталья Солодовник, председатель местной Общественной палаты. Она отметила, что почётно быть партнёром муниципального этапа конкурса «Учитель года» и приятно при этом дарить подарки. Вместе с коллегой из фонда «Территория добра» Наталья Солодовник вручила педагогам подарочные сертификаты, «которые дадут возможность на некоторое время позабыть о тетрадях, конспектах, учебных планах и посвятить время самому себе».

Кроме того, свою награду получил Ренат Халилович, учитель физики средней школы № 31. Он стал одним из победителей краевого конкурса «Учитель года Красноярского края – 2020». Андрей Колин вручил ему удостоверение о повышении квалификации Красноярского института повышения квалификации и значок с изображением пеликана – символа родительской любви.