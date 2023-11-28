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В Норильске определены имена обладателей премии главы города – 2023

В Норильске определены имена обладателей премии главы города – 2023

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В Норильске определены имена обладателей премии главы города – 2023

Напомним, премия проводится ежегодно с 2020 года. Участниками могли стать норильчане в возрасте от 14 до 35 лет, проявившие себя в сфере образования, науки, культуры, искусства, спорта, молодёжной политики.

В Норильске определены имена обладателей премии главы города – 2023

Главным нововведением в положении премии стало повышение её размера. Такое решение принято с целью поощрения и материальной поддержки талантливой молодёжи. Так, лауреаты III степени получили 15 тысяч рублей, лауреаты II степени – 30 тысяч рублей и лауреаты I степени – 45 тысяч рублей.

20 ноября по итогам заседания комиссии о присуждении премии главы Норильска за 2023 год среди 75 молодых людей определены 18 лауреатов в номинациях:

«За высокие достижения в области спорта»:

- лауреат III степени – Богдан Силкин;

- лауреат II степени – Ярослав Макеров;

- лауреат I степени – Максим Монастырский.

«За высокие достижения в области культуры и искусства»:

- лауреат III степени – Ксения Шуб;

- лауреат II степени – Владислав Борисов;

- лауреат I степени – Максим Какаулин.

«За высокие достижения в области молодёжной политики»:

- лауреат III степени – Владислав Арзамасцев;

- лауреат II степени – Юлия Гожина;

- лауреат I степени – Ольга Идатчикова.

«За высокие достижения в области образования»:

- лауреат III степени – Степан Войтенко;

- лауреат III степени – Михаил Елисеев;

- лауреат II степени – Дарья Косаренко;

- лауреат II степени – Дарья Кухарева;

- лауреат I степени – Тимофей Гамов;

- лауреат I степени – Софья Гармашова.

«За высокие достижения в области науки»:

- лауреат III степени – Игорь Беляев;

- лауреат II степени – Амина Торлина;

- лауреат I степени – Эрнест Кашапов.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 30 ноября в 15.40 в рамках проведения Арктического норильского молодёжного форума в Норильском Заполярном театре драмы.

Поздравляем всех лауреатов с победой.

Фото Владимир Макушкин
28 ноября в 15:52 950
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