В Норильске определены имена обладателей премии главы города – 2023
В Норильске определены имена обладателей премии главы города – 2023
Напомним, премия проводится ежегодно с 2020 года. Участниками могли стать норильчане в возрасте от 14 до 35 лет, проявившие себя в сфере образования, науки, культуры, искусства, спорта, молодёжной политики.
Главным нововведением в положении премии стало повышение её размера. Такое решение принято с целью поощрения и материальной поддержки талантливой молодёжи. Так, лауреаты III степени получили 15 тысяч рублей, лауреаты II степени – 30 тысяч рублей и лауреаты I степени – 45 тысяч рублей.
20 ноября по итогам заседания комиссии о присуждении премии главы Норильска за 2023 год среди 75 молодых людей определены 18 лауреатов в номинациях:
«За высокие достижения в области спорта»:
- лауреат III степени – Богдан Силкин;
- лауреат II степени – Ярослав Макеров;
- лауреат I степени – Максим Монастырский.
«За высокие достижения в области культуры и искусства»:
- лауреат III степени – Ксения Шуб;
- лауреат II степени – Владислав Борисов;
- лауреат I степени – Максим Какаулин.
«За высокие достижения в области молодёжной политики»:
- лауреат III степени – Владислав Арзамасцев;
- лауреат II степени – Юлия Гожина;
- лауреат I степени – Ольга Идатчикова.
«За высокие достижения в области образования»:
- лауреат III степени – Степан Войтенко;
- лауреат III степени – Михаил Елисеев;
- лауреат II степени – Дарья Косаренко;
- лауреат II степени – Дарья Кухарева;
- лауреат I степени – Тимофей Гамов;
- лауреат I степени – Софья Гармашова.
«За высокие достижения в области науки»:
- лауреат III степени – Игорь Беляев;
- лауреат II степени – Амина Торлина;
- лауреат I степени – Эрнест Кашапов.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 30 ноября в 15.40 в рамках проведения Арктического норильского молодёжного форума в Норильском Заполярном театре драмы.
Поздравляем всех лауреатов с победой.