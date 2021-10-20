МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске определили финалистов международного конкурса на создание концепции реновации города

В Норильске определили финалистов международного конкурса на создание концепции реновации города

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В Норильске определили финалистов международного конкурса на создание концепции реновации города

Заседание жюри конкурса прошло в гибридном формате (очно и онлайн) в Заполярном государственном университете.

В Норильске определили финалистов международного конкурса на создание концепции реновации городаВ Норильске определили финалистов международного конкурса на создание концепции реновации городаВ Норильске определили финалистов международного конкурса на создание концепции реновации городаВ Норильске определили финалистов международного конкурса на создание концепции реновации города

«Именно в этих стенах в апреле мы провели стратегическую сессию, собрав более 200 предложений горожан, которые постарались учесть в комплексном плане социально-экономического развития Норильска. Эти идеи отражены и в техническом задании на создание концепции реновации города. Норильск стоит на пороге глобальных перемен, нам предстоит многое реализовать и изменить. Важно ознакомиться с видением профессионалов, приобщиться к опыту не только разных городов, но и разных стран, чтобы понять, какие идеи могут быть применимы к нашей территории с её географическими и климатическими особенностями», – открыл заседание жюри глава Норильска Дмитрий Карасев.

В состав экспертного жюри вошли представители сфер комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций из России и зарубежья.

«От результата этого конкурса зависит то, как дальше будет преображаться Норильск. Уверена, что такой интерес и внимание к Норильску от самых разных команд из множества городов и стран – это хороший знак, – считает старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. – Мы рассчитываем не только на творческий подход команд, но и на инновационные технологии, оригинальные концепции и проекты, которые зададут новые стандарты современной городской среды в Арктике».

Всего жюри рассмотрело 27 заявок от 12 индивидуальных претендентов, а также от 15 консорциумов из 13 стран. Оценка участников шла по нескольким критериям: релевантность и статус представленных в портфолио проектов, содержание эссе и предлагаемая идея будущей реновации города. Члены жюри ознакомились и с рекомендациями экспертного совета.

В шорт-лист вошли восемь заявок, после подробного обсуждения которых члены жюри проголосовали за трёх финалистов. Ими стали:

– консорциум под лидерством ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» (Москва, Россия), в состав которого входят: Aukett Swanke (Москва, Россия; Лондон, Великобритания), Dialectica (Spectrum group) (Москва, Россия), MAParchitects (Москва, Россия), Полярно-альпийский ботанический сад-институт (Кировск, Россия), Институт мерзлотоведения (Якутск, Россия), Институт физико-технических проблем Севера (Якутск, Россия);

– консорциум под лидерством ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), в состав которого входят ООО «АБТБ» (Москва, Россия) и SELARLPPX (Париж, Франция);

– консорциум под лидерством АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» (Красноярск, Россия), в состав которого вошли: АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» (Красноярск, Россия), АО «Красводоканалпроект» (Красноярск, Россия), ООО «АДМ» (Красноярск, Россия) и СФУ (Красноярск, Россия).

«Я благодарю инициаторов, организаторов, экспертный совет и жюри конкурса, затративших огромные усилия на его проведение, – сказал Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края. – Три проектные команды, ставшие финалистами, на мой взгляд, абсолютно не похожи друг на друга. Независимо от того, кто станет победителем, идеи и решения, которые будут разработаны этими тремя замечательными коллективами, однозначно найдут свое отражение в большой работе по реновации Норильска».

«Была проделана качественная работа и сделан правильный выбор. Я полностью доволен результатами голосования», – прокомментировал Сергей Чобан, руководитель архитектурных бюро СПИЧ (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия).

«Заседание жюри прошло на высоком уровне. Уверен, что его итоги принесут свои плоды, и в феврале мы получим три хорошие концепции, каждую из которых сможем в той или иной степени использовать для улучшения городской среды. От результатов международного конкурса мы ждем самых современных решений, которые лягут в основу позитивных изменений», – отметил заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко.

«Конкурсные заявки привлекли меня своим разнообразием. В каждой есть рациональное зерно и из каждой можно взять что-то интересное. Одной из таких идей, на мой взгляд, является многоуровневость пространства. Что касается выбора финалистов, то я голосовала за участников, предлагавших варианты и решения, которые могут быть реализованы в Норильске в ближайшее десятилетие», – поделилась начальник отдела дизайна городской среды управления по градостроительству и землепользованию администрации Норильска, главный архитектор города Юлия Фартушина.

«Мы все прекрасно понимаем, насколько уникален Норильск, и то, что в рамках концепций его специфика должна быть учтена, – заявил Дмитрий Свиридов, вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края. – При этом важно опираться и на международный опыт, и на опыт тех территорий, где инновационные практики уже реализованы. Замечательно, что в состав консорциумов-финалистов входят компании, обладающие таким опытом».

В ноябре финалисты приедут в Норильск на установочный семинар, чтобы лично познакомиться с особенностями города для формирования качественных предложений по его реновации.

«Последние два года ведется широкая дискуссия на тему того, чего не хватает Норильску. Собраны мнения горожан и профессионального сообщества, получены рекомендации архитекторов, градостроителей и урбанистов. Однако на сегодняшний день у нас нет единого образа современного и комфортного города в Арктике. И мы ставим перед финалистами конкурса задачу - разработать такую архитектурную концепцию», – подчеркнул директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Представить свои решения по повышению привлекательности Норильска для жизни, учебы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся объектов, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктур финалистам предстоит до 17 февраля. Итоги конкурса подведут в марте 2022 года на заключительном заседании жюри.

Конкурс инициирован администрацией города и Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса – международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab». Создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года – важный этап программы социально-экономического развития города.

Фото Ирина Яринская
20 октября в 14:52 230
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