В Норильске определили финалистов международного конкурса на создание концепции реновации города

«Именно в этих стенах в апреле мы провели стратегическую сессию, собрав более 200 предложений горожан, которые постарались учесть в комплексном плане социально-экономического развития Норильска. Эти идеи отражены и в техническом задании на создание концепции реновации города. Норильск стоит на пороге глобальных перемен, нам предстоит многое реализовать и изменить. Важно ознакомиться с видением профессионалов, приобщиться к опыту не только разных городов, но и разных стран, чтобы понять, какие идеи могут быть применимы к нашей территории с её географическими и климатическими особенностями», – открыл заседание жюри глава Норильска Дмитрий Карасев.

В состав экспертного жюри вошли представители сфер комплексного развития территорий, экологии, экономики и пространственного планирования, маркетинга и коммуникаций, технологий и инноваций из России и зарубежья.

«От результата этого конкурса зависит то, как дальше будет преображаться Норильск. Уверена, что такой интерес и внимание к Норильску от самых разных команд из множества городов и стран – это хороший знак, – считает старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. – Мы рассчитываем не только на творческий подход команд, но и на инновационные технологии, оригинальные концепции и проекты, которые зададут новые стандарты современной городской среды в Арктике».

Всего жюри рассмотрело 27 заявок от 12 индивидуальных претендентов, а также от 15 консорциумов из 13 стран. Оценка участников шла по нескольким критериям: релевантность и статус представленных в портфолио проектов, содержание эссе и предлагаемая идея будущей реновации города. Члены жюри ознакомились и с рекомендациями экспертного совета.

В шорт-лист вошли восемь заявок, после подробного обсуждения которых члены жюри проголосовали за трёх финалистов. Ими стали:

– консорциум под лидерством ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» (Москва, Россия), в состав которого входят: Aukett Swanke (Москва, Россия; Лондон, Великобритания), Dialectica (Spectrum group) (Москва, Россия), MAParchitects (Москва, Россия), Полярно-альпийский ботанический сад-институт (Кировск, Россия), Институт мерзлотоведения (Якутск, Россия), Институт физико-технических проблем Севера (Якутск, Россия);

– консорциум под лидерством ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва, Россия), в состав которого входят ООО «АБТБ» (Москва, Россия) и SELARLPPX (Париж, Франция);

– консорциум под лидерством АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» (Красноярск, Россия), в состав которого вошли: АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» (Красноярск, Россия), АО «Красводоканалпроект» (Красноярск, Россия), ООО «АДМ» (Красноярск, Россия) и СФУ (Красноярск, Россия).

«Я благодарю инициаторов, организаторов, экспертный совет и жюри конкурса, затративших огромные усилия на его проведение, – сказал Сергей Козупица, заместитель председателя правительства Красноярского края. – Три проектные команды, ставшие финалистами, на мой взгляд, абсолютно не похожи друг на друга. Независимо от того, кто станет победителем, идеи и решения, которые будут разработаны этими тремя замечательными коллективами, однозначно найдут свое отражение в большой работе по реновации Норильска».

«Была проделана качественная работа и сделан правильный выбор. Я полностью доволен результатами голосования», – прокомментировал Сергей Чобан, руководитель архитектурных бюро СПИЧ (Россия) и Tchoban Voss Architekten (Германия).

«Заседание жюри прошло на высоком уровне. Уверен, что его итоги принесут свои плоды, и в феврале мы получим три хорошие концепции, каждую из которых сможем в той или иной степени использовать для улучшения городской среды. От результатов международного конкурса мы ждем самых современных решений, которые лягут в основу позитивных изменений», – отметил заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко.

«Конкурсные заявки привлекли меня своим разнообразием. В каждой есть рациональное зерно и из каждой можно взять что-то интересное. Одной из таких идей, на мой взгляд, является многоуровневость пространства. Что касается выбора финалистов, то я голосовала за участников, предлагавших варианты и решения, которые могут быть реализованы в Норильске в ближайшее десятилетие», – поделилась начальник отдела дизайна городской среды управления по градостроительству и землепользованию администрации Норильска, главный архитектор города Юлия Фартушина.

«Мы все прекрасно понимаем, насколько уникален Норильск, и то, что в рамках концепций его специфика должна быть учтена, – заявил Дмитрий Свиридов, вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края. – При этом важно опираться и на международный опыт, и на опыт тех территорий, где инновационные практики уже реализованы. Замечательно, что в состав консорциумов-финалистов входят компании, обладающие таким опытом».

В ноябре финалисты приедут в Норильск на установочный семинар, чтобы лично познакомиться с особенностями города для формирования качественных предложений по его реновации.

«Последние два года ведется широкая дискуссия на тему того, чего не хватает Норильску. Собраны мнения горожан и профессионального сообщества, получены рекомендации архитекторов, градостроителей и урбанистов. Однако на сегодняшний день у нас нет единого образа современного и комфортного города в Арктике. И мы ставим перед финалистами конкурса задачу - разработать такую архитектурную концепцию», – подчеркнул директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Представить свои решения по повышению привлекательности Норильска для жизни, учебы и работы, улучшению общественной активности городских территорий, благоустройству имеющихся объектов, а также по развитию транспортной и инженерной инфраструктур финалистам предстоит до 17 февраля. Итоги конкурса подведут в марте 2022 года на заключительном заседании жюри.

Конкурс инициирован администрацией города и Агентством развития Норильска при поддержке компании «Норникель». Оператор конкурса – международная урбанистическая лаборатория «ЦЕНТР Lab». Создание архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года – важный этап программы социально-экономического развития города.