В Норильске определили лучших теннисистов

Команды из Центрального района и Талнаха поборолись за звание лучших. Подобные соревнования помимо личного соперничества между игроками, помогают ещё и приобрести коллективную ответственность, сопереживание за партнёра по команде, а также умение капитанов команд тактически правильно расставить участников, которое во многом влияет на конечный результат.

Теннис в Норильске развивается уже на протяжении 20 лет. Нынешние соревнования проходили среди игроков старшего звена – сильнейших спортсменов в этом виде спорта в Большом Норильске.

«Наш президент Владимир Путин всегда подчёркивал, что Россия – спортивная держава. Спорт является одним из главных государственных приоритетов и одной из важнейших составляющих национальных целей развития, а одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году. Придерживаюсь того же мнения: спорт должен быть нормой жизни, поэтому всегда рад чествовать не только профессиональных спортсменов, но и людей, которые вписывают занятия спортом в свой плотный график, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Считаю, что благодаря деятельности федераций по различным видам спорта и строительству новых спортивных объектов в Норильске есть все возможности выполнять государственные задачи по привлечению населения к занятиям спортом», - отметил в своём обращении к теннисистам председатель Горсовета Норильска Александр Пестряков.

По итогам двухдневного турнира по теннису победу в первенстве одержала команда Центрального района города.