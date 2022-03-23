В Норильске определён победитель открытого международного конкурса на создание концепции реновации города

проекты, представленные на конкурсе, сделаны профессионалами своего дела. Каждый из них сочетает творческий и практический подходы», — сообщил градоначальник.

Он добавил, что для победы не достаточно было одних только интересных архитектурных идей. При разработке проекта ключевыми условиями было прочувствовать город, учесть пожелания его жителей, а также органично вплести в него стиль уже реализуемых объектов.

«Консорциуму под лидерством Высшей школы экономики удалось поразить своей концепцией всех членов жюри, убедить, что именно так должен выглядеть наш город. Проект «Норильск–2035. Северный Полис будущего» завоевал наши сердца», — объявил Дмитрий Карасев.