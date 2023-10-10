В Норильске откроется новое социальное пространство

Потребность в открытии подобного центра, который будет называться «Тепло», появилась в связи с постоянно растущим количеством неравнодушных норильчан. Глава города Дмитрий Карасев осмотрел помещения пространства, которое распахнёт свои двери уже в середине месяца:

«Неравнодушных норильчан, желающих помогать другим, стало настолько много, что по просьбе общественников мною было выделено просторное помещение на Талнахской, 67, для организации различных видов помощи».

У «Тепла» будет несколько направлений работы. Первое - здесь будет располагаться пространство для сбора различных видов материальной помощи нуждающимся семьям, пожилым людям и горожанам с низким доходом. Норильчане смогут приносить сюда одежду, предметы быта, продукты, а нуждающиеся – обратиться за получением такой помощи.

Второе - в новом социальном пространстве будет проводиться сбор гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО. Руководитель норильского отделения «Боевого братства» Валерий Шабурин уточняет: «Мы продолжим работать в привычном режиме, только у нас поменялось место дислокации: теперь центр сбора гуманитарной помощи будет находиться здесь, на Талнахской, 67.

Учитывая, что уже начался осенне-зимний период, сегодня очень востребованы тёплые вещи: термобельё, тёплые носки, утеплённые пояса. Бойцам всегда нужны витамины и медикаменты: противопростудные препараты, обезболивающие, бинты, ППИ и т. д. Также наши парни очень любят юколу и всегда радуются, когда мы её привозим из нашего северного города».

Сегодня в помещениях центра силами команды организаторов и волонтёров идут последние подготовки к открытию. Здесь сделан косметический ремонт, а также собраны новые стеллажи, переданные неравнодушными горожанами и предпринимателями.

«Параллельно со специалистом нашего фонда здесь будут работать волонтёры. Пока их немного, и они будут дежурить по своему графику. Поэтому мы приглашаем активную молодёжь, всех неравнодушных норильчан принять участие в этом добром деле и присоединиться к нашим волонтёрам», - подытожила Светлана Зенина, председатель Благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра».