В Норильске открылся клуб юных дипломатов

На днях состоялась церемония открытия клуба. Он организован при поддержке Ассоциации российских дипломатов в рамках общественного детского движения «Дипломаты будущего». На открытии присутствовали глава Норильска Дмитрий Карасев, заместитель главы по территориальному развитию Роман Красовский, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин и начальник Кайерканского территориального управления Елена Недбайло.

«Клуб юных дипломатов в Норильске - самый северный в России и второй в Сибирском федеральном округе. Можно сказать, что его открытие носит масштаб федерального уровня. Я уверен, что клуб поможет нам заложить новый фундамент в развитии школьников в сфере дипломатии, откроет для юношей и девушек новые горизонты в будущей профессии и в жизни. Благодарю представителей Министерства иностранных дел за то, что выбрали наш город в качестве площадки для работы такого познавательного проекта. Участникам клуба желаю удачи. Думаю, что у вас все получится!», - обратился к присутствующим Дмитрий Карасев.

Клуб рассчитан на участие школьников 12-18 лет. В числе направлений его деятельности - изучение истории и традиций российской дипломатии, искусство переговоров, дипломатический этикет и многое другое. Предполагается, что занятия повысят интерес ребят к иностранным языкам и помогут более детально изучить широкий спектр задач дипломатической службы.

Появление в Норильске клуба «Юные дипломаты» можно считать знаковым событием. Ожидается, что это послужит укреплению кадровой базы дипломатической службы.