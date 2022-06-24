В Норильске открылся организованный «Норникелем» двухдневный форум «Импортозамещение — новые возможности»

Тема импортозамещения сегодня обсуждается на всех уровнях. Но «Норникель» одним из первых решил перейти, как говориться, от слов к делу и провести масштабную встречу с промышленниками и производителями отечественных технологий на своей ключевой производственной площадке за полярным кругом. На приглашение отозвались около 200 крупных корпораций и предприятий России в сфере механического оборудования, энергетики, автоматизации и цифровизации, горного производства, самоходной горной техники и транспорта.

- Сегодня российский бизнес столкнулся не просто со сложностями, а с беспрецедентным давлением, когда нарушены многолетние контракты и цепочки поставок, — открыл форум Николай Уткин, старший вице-президент — руководитель Норильского дивизиона «Норникеля». — Вопросом импортозамещения наша компания занимается достаточно давно, и мы уже добились определённых результатов. Однако текущая остановка вынуждает нас активнее действовать в этом направлении. В десятилетнюю стратегию «Норникеля», которая уже реализуется, вложено свыше двух триллионов рублей. Эти суммы пойдут на развитие производства, а также модернизацию основных фондов, и от нас требуется много усилий, чтобы всё получилось. Нам важно и действующее производство, мы не имеем права его останавливать. Более чем за 85 лет истории Норильского комбината и компании «Норникель» мы ни на один день не останавливали работу, всегда выполняли свои контрактные обязательства. Наша компания была, есть и останется надёжным партнёром. Предлагаю плодотворно поработать.

- Пробный шар в виде жёстких санкций наши западные коллеги запустили ещё в 2014 году, — отметил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Матушанский. — События этого года показывают, что политика берёт вверх над экономикой, и теперь нам самим нужно максимально замещать возникающие потребности. Со схожими проблемами мы столкнулись в пандемию коронавируса в 2020 году, когда тоже нарушались цепочки поставок и возникали проблемы с логистикой. Тогда мы и поняли, что некоторой продукции в нашей стране недостаточно и в политику импортозамещения стали включать уже средний передел — те же комплектующие. С того времени у нас получилось заместить 393 вида конечной продукции и 576 позиций сырья, минералов и комплектующих изделий. Именно это мы и хотим сегодня вывести в приоритет.

Впрочем, любой компании даже в мирное экономическое время, а в условиях санкционной турбулентности особенно, важны гарантии, спрос и горизонты планирования. Здесь гарантом готово выступить правительство Красноярского края.

- В условиях текущей внешнеэкономической ситуации — разрыва устоявшихся кооперационных связей — как никогда остро стоит вопрос замены импорта отечественной продукцией, — подтвердил Евгений Гаврилин, заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. — Развитие краевых внутрикооперационных связей, в том числе в области импортозамещения, является одним из приоритетов в деятельности правительства Красноярского края. За последние шесть лет объём закупок у крупных компаний производителями нашего региона увеличился более чем в два раза — с 56 миллиардов рублей до 134 миллиардов.

Представители ведущих компаний страны обсудили предложения в ходе шести профильных секций, а затем отправились на производство. В программе — посещение пяти рудников «Норникеля», двух металлургических заводов, а также Талнахской обогатительной фабрики.