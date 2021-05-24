В Норильске открылся первый в Арктике центр волонтёрского туризма

Центр создан для координации и поддержки добровольческой деятельности в сфере туризма в рамках работы туркластера «Арктический». Членами центра могут стать активисты в возрасте от 14 лет. Добровольцы будут помогать строить туристические маршруты, проводить экологические субботники, собирать материал для научно-исследовательских работ, сопровождать туристические группы, ухаживать за животными и растениями. Центр уже объявил о наборе добровольцев. Более подробную информацию можно получить у руководителя Центра Дениса Коваля по телефону 8 (906) 901-90-85 или на лыжной базе «Оль-Гуль» по телефону 33-13-02.

Первый крупный проект центра - благоустройство прибрежной зоны озера Оль-Гуль «Акватория-Норильск», его планируется реализовать в течение 2021-2022 годов. А в эту субботу на лыжной базе «Оль-Гуль» волонтёры при поддержке более 20 организаций-партнёров проведут массовое физкультурно-оздоровительное мероприятие «Акватория-Норильск: на старт!».