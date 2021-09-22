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В Норильске отметили Единый день безопасного дорожного движения

В Норильске отметили Единый день безопасного дорожного движения

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В Норильске отметили Единый день безопасного дорожного движения

К акции присоединились сотрудники полиции и представители образовательных учреждений. Вчера в норильских школах прошёл комплекс мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В Норильске отметили Единый день безопасного дорожного движенияВ Норильске отметили Единый день безопасного дорожного движенияВ Норильске отметили Единый день безопасного дорожного движенияВ Норильске отметили Единый день безопасного дорожного движения

С юными пешеходами и их родителями пообщались полицейские, ребята из отрядов ЮИД, а также активисты от общественности. Детям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и использования световозвращающих элементов на одежде. Всем участникам акций организаторы вручили информационные листовки, а тем, у кого не оказалось световозвращателей, дарили наклейки с таким эффектом.

В течение учебного дня в школах прошли пятиминутки, беседы и открытые уроки по безопасности, организованные педагогами, в том числе с участием сотрудников подразделений Госавтоинспекции и инспекции по делам несовершеннолетних.

На дорогах города госинспекторы во вторник провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение действий водителей, не предоставляющих преимущества пешеходам и не обеспечивающих безопасность для детей при перевозке. Также стражи порядка обращали внимание пешеходов на важность соблюдения мер безопасности при переходе проезжей части.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
22 сентября в 11:16 210
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