В Норильске отметили Единый день безопасного дорожного движения

С юными пешеходами и их родителями пообщались полицейские, ребята из отрядов ЮИД, а также активисты от общественности. Детям напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения и использования световозвращающих элементов на одежде. Всем участникам акций организаторы вручили информационные листовки, а тем, у кого не оказалось световозвращателей, дарили наклейки с таким эффектом.

В течение учебного дня в школах прошли пятиминутки, беседы и открытые уроки по безопасности, организованные педагогами, в том числе с участием сотрудников подразделений Госавтоинспекции и инспекции по делам несовершеннолетних.

На дорогах города госинспекторы во вторник провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение действий водителей, не предоставляющих преимущества пешеходам и не обеспечивающих безопасность для детей при перевозке. Также стражи порядка обращали внимание пешеходов на важность соблюдения мер безопасности при переходе проезжей части.