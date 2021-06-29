МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске отметили праздник дерзких, амбиционных и целеустремлённых

В Норильске отметили праздник дерзких, амбиционных и целеустремлённых

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В Норильске отметили праздник дерзких, амбиционных и целеустремлённых

В молодёжных центрах Норильска, Талнаха и Кайеркана празднование прошло в субботу, 26 июня. Старт ему был дан в полдень. Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации все мероприятия проходили с соблюдением превентивных мер - на входе гостям раздавали маски, руки обрабатывали антисептиком, работали рециркуляторы воздуха.

В Норильске отметили праздник дерзких, амбиционных и целеустремлённыхВ Норильске отметили праздник дерзких, амбиционных и целеустремлённыхВ Норильске отметили праздник дерзких, амбиционных и целеустремлённыхВ Норильске отметили праздник дерзких, амбиционных и целеустремлённыхВ Норильске отметили праздник дерзких, амбиционных и целеустремлённых

В Молодёжном центре Норильска каждый мог найти себе занятие по душе на мастер-классах по брейк-дансу, латинским танцам, зумбе и складыванию оригами. Можно было поиграть в настольный теннис или пострелять в тире, посетить экскурсию в музее боевой славы, сыграть в интерактивные и онлайн-игры. На страничках соцсетей проходил розыгрыш призов среди подписчиков.

Юные интеллектуалы участвовали в викторине «Страницы истории нашего города», а студенты - в конкурсе «А ну-ка, девушки». Самые спортивные юноши соревновались за кубок Молодёжного центра по волейболу. Любители более спокойного отдыха могли насладиться концертной программой кавербэнда «Бариста», рок-группы Drunkfest, вокальной студии «Мелодист», а также хореографических коллективов «Микрокосмос» и «Оморфия». На втором этаже Молодёжного центра Норильска расположились выставка-продажа украшений ручной работы и художественная выставка.

Директор Молодёжного центра Норильска Гульнара Эльмурзаева:

- Мы старались составить программу таким образом, чтобы интересно было всем членам семьи. Для самых маленьких - оригами и фейс-арт, для мам - мастер-класс по зумбе, для пап - стрельба в тире. И, конечно же, все могли прекрасно провести время за просмотром мультфильмов, показ которых длился весь день с небольшими перерывами.

Текст Ольга Ананских
Фото Ирина Яринская
29 июня в 13:00 380
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