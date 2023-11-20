В Норильске отремонтировали ещё три участковых пункта полиции

На открытии отремонтированных участковых пунктов полиции присутствовали глава города Дмитрий Карасев, начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин, а также сотрудники правоохранительных органов и руководители структурных подразделений городской администрации.

Поздравляя юбиляров, градоначальник подчеркнул, что служба участковых является гарантом защиты граждан от преступных посягательств, и от условий, в которых работают сотрудники полиции, во многом зависит спокойствие и правопорядок в городе: «Я доволен результатом, надеюсь, сотрудники полиции и участковые тоже. Благодарю за качественную работу подрядчиков. Будем продолжать в том же духе!».

«Сегодня, в очередной раз, мы приняли три новых отремонтированных пункта полиции для наших участковых уполномоченных. Помещения удобные, как для службы сотрудников, так и для приема норильчан, которые обращаются в участки для разрешения вопросов, связанных с защитой их жизни, здоровья и имущества», - рассказал Олег Мусихин.

Поддержка сотрудников полиции и продолжение ремонта участковых пунктов будет осуществляться и в следующем году. Уже намечены пункты, которые будут отремонтированы.

Напомним, в 2022 году было отремонтировано три участковых пункта на ул. Павлова, 20б, ул. Талнахской, 69, и ул. Московской, 19а.