В Норильске планируется установить памятный знак в честь медицинских работников

В связи с этим в городе проводится опрос общественного мнения. Городской администрации важно, чтобы норильчане самостоятельно определили место будущего знака, а также высказались, насколько, по их мнению, важна такая инициатива.

Опрос займёт не более пяти минут, для того чтобы принять в нём участие, нужно пройти по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce0AIsdj6A4cFCgV16Auyp-tWVLr71p6KkEiymXJGLB5BbSA/viewform?usp=sf_link.