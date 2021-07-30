В Норильске по инициативе «Норникеля» состоялось расширенное заседание Общественной палаты

До начала заседания его участники осмотрели район, где в прошлом году произошёл разлив топлива. Побывали на реке Амбарной, где проходила ликвидация последствий аварии. С вертолёта они смогли оценить эффективность очистки территории и водоёма. Также представители Общественной палаты посетили место стройки «Серного проекта» и демонстрационный зал, где представлена концепция важнейшей экологической инициативы компании.

В ходе слушаний руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы России Алексей Книжников отметил:

«Авария на ТЭЦ-3 стала беспрецедентным событием. Наш фонд всегда ведёт мониторинг таких ситуаций. За всем, что происходило с момента аварии, мы следили с помощью космической съёмки. И с радостью признаём, что приехали правильные спасатели, правильно установили боны. А сегодня во время облёта территории мы своими глазами увидели, что худшего сценария действительно удалось избежать».

В планах у «Норникеля» — масштабная работа в рамках экологической стратегии, которая будет проходить по шести направлениям: борьба с изменением климата, очищение воздуха, воды, управление хвостохранилищами и отходами, рекультивация почвы и поддержание биоразнообразия.

«Мы намерены, по мере того как наши планы будут реализовываться, регулярно встречаться на площадке Общественной палаты, рассказывать о динамике наших усилий. Мы это делаем и в отношениях с нашими инвесторами, с потребителями, которые высказывают серьёзные пожелания по экологическому качеству нашей продукции, с банками и финансовыми учреждениями, которые нас финансируют. В этом плане мы сотрудничаем практически со всеми заинтересованными сторонами. Посещение Общественной палаты Норильска станет таким же привычным явлением», — сказал Андрей Бугров, старший вице-президент по устойчивому развитию «Норникеля».

Также на слушаниях обсудили вопросы по очистке воздуха, ликвидации свалок и переработке мусора. Компания планирует построить завод по улавливанию и переработке двуокиси серы, два комплекса водоочистных сооружений на Надеждинском металлургическом заводе и Норильской обогатительной фабрике, а также пять очистных установок на рудниках.

Изменение климата стало одним из острейших опросов экологической повестки. Для контроля за рисками для жилых домов и промышленных объектов в связи с растеплением грунтов «Норникель» планирует оборудовать более полутора тысяч зданий Норильска специальными датчиками. Изменения также будут отслеживаться с помощью скважин и аэрокосмического мониторинга.