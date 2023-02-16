В Норильске по итогам оперативно-профилактического мероприятия «Семья» четверо детей были переданы в приют

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних (ОДН) Норильского ОМВД перед тем как начать мероприятие, проанализировали все преступления и правонарушения, которые были совершены в адрес несовершеннолетних детей. Вся собранная информация была передана в органы системы профилактики города.

Во время рейда участниками мероприятия были проверены 89 законных представителей и 106 несовершеннолетних, которые состоят на учёте в ОДН. Также под проверку попали 33 человека, в отношении которых установлен административный надзор, 22 лица – формально попадающих под административный надзор и 22 лица – допускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере.

Всего за период проведения ОПИ «Семья» было составлено 14 административных протоколов, из них семь по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей), три материала по ст. 1.4 ЗКК направлены в КДН и ЗП. Также один родитель поставлен на профилактический учет в ОДН.

Во время бесед в образовательных учреждениях подросткам разъяснили информацию об ответственности за совершение правонарушений и преступлений. В детском доме было проведено мероприятие правовой направленности. С детьми, состоящими на профилактическом учёте в полиции, правоохранители побеседовали индивидуально.

В период проведения мероприятия полицейские зарегистрировали два факта жестокого обращения с несовершеннолетними. В обоих случаях на законных представителей составлены и направлены в мировой суд протоколы по ст. 6.1.1. КоАП РФ. Кроме того, на двух опекунов составлены протоколы по ст. 19.7 КоАП РФ. Четыре ребенка были помещены в приют.