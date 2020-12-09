В Норильске почтили память Героев Отечества

В этот памятный день Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы города; Виктор Цюпко, исполняющий обязанности председателя Горсовета; Наталья Коростелёва, заместитель главы города по социальной политике и Валерий Шабурин, председатель Совета ветеранов возложили цветы к могилам Героев Советского Союза. Сегодня они почтили память Василия Иннокентьевича Давыдова, Семёна Артемьевича Уганина, Дмитрия Андреевича Ковальчука. Все они посвятили годы своей жизни Норильску.

В честь Дня Героев Отечества в городе будут проводиться тематические мероприятия. В МБУК «КДЦ им. Вл. Высоцкого» на втором этаже с 9 по 13 декабря пройдёт экспозиция, на которой будут представлены плакаты с портретами героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла и информация о подвиге, совершённом каждым из них.

В централизованной библиотечной системе 10 декабря в 15:00 пройдёт видеочас «Государство - это МЫ!». Мероприятие будет проходить в социальных сетях. А 13 декабря в 16:00 в Талнахской городской библиотеке, ул. Диксона, 9, пройдет интеллектуальная игра «Наша Родина - Россия».