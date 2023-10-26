В Норильске подходит к концу второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Все они направлены на нормализацию оперативной обстановки в городе, предупреждение роста наркопреступности среди молодёжи, своевременное пресечение преступлений линии НОН и привлечение к ответственности лиц, причастных к преступлениям данной категории.

Полицейские ведут мониторинг сети Интернет с целью выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере НОН. С молодёжью были проведены профилактические беседы о пагубном влиянии наркотиков и ответственности за их незаконный оборот.