В Норильске подведут итоги конкурса «Профессии родного города»

Напомним, конкурс проходит под эгидой корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор». С 30 декабря 2022 г. по 20 января 2023 г. ребята в возрасте от 5 до 18 лет отправляли конкурсные заявки — рисунки. Конкурс проходил по двум номинациям:

– рисунок «Профессии родного города» для возрастной категории 5-15 лет;

– коллаж «Трудовая династия моей семьи» для возрастной категории 10-18 лет.

На конкурс поступило 554 творческие работы, которые оценивали в возрастных группах 5-6, 7-9, 10-12, 13-15 и 16-18 лет.

В состав жюри вошли представители «Норникеля», управления общего и дошкольного образования, социального образовательного центра, Норильской детской художественной школы имени Н. П. Лоя. Они выбрали 31 победителя и ещё 16 участников отметили специальной номинацией.

Сегодня, 2 февраля, в спортхолле «Айка» в 17.30 состоится торжественная церемония награждения победителей.