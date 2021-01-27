В Норильске подвели итоги акций «Ёлка желаний» и «Помоги учиться дома»

По итогам акций «Ёлка желаний» и «Помоги учиться дома» Юрий Захаринский, депутат Законодательного собрания Красноярского края от Норильска, вручил современные гаджеты пяти норильским семьям от красноярского отделения фракции.

«Это партийное поручение я рассматриваю как очень приятное и ответственное. Я понимаю, что это важно для вас, - отметил на встрече Юрий Захаринский. - С появлением планшета открывается мир новых возможностей: можно читать книги, играть, смотреть познавательные фильмы».

Он уверен, что подарки будут очень полезны для деток. Возможно, благодаря планшету им удастся научиться чему-то новому. Также политик рассказал им о чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс», на котором представлено 77 компетенций.

За всё время проведения акции «Помоги учиться дома» представители «Единой России» в Красноярском крае вручили нуждающимся детям 128 планшетов, три ноутбука и 52 компьютера.