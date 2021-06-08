В Норильске подвели итоги благотворительной акции «Игрушка - радость детства»

По традиции акцию приурочили к Международному дню защиты детей. До 31 мая неравнодушные горожане помогали исполнить мечты ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ведь самое малое, что могут сделать взрослые, - это подарить ребенку момент счастья, сделав ему подарок.

1 июня 28 ребятишек из 19 норильских семей получили красивые и яркие игрушки. Для них это было приятной неожиданностью, и они остались в полном восторге от такого сюрприза. Дети, их родители, а также сотрудники КЦСОН «Норильский» благодарят всех, кто принял участие в добром деле и помог устроить для ребятишек настоящий праздник.