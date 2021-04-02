МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений

В Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений

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В Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений

На участие в конкурсе были поданы три заявки.

В Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединенийВ Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений

По решению жюри победу одержала Местная общественная организация национально-культурной автономии туркмен «Ватан» (Родина) с проектом «Наша сила — семья едина!».

Суть проекта — создание условий для преодоления социально-культурных барьеров, формирование культуры межнациональных отношений у молодёжи, воспитание толерантности, развитие межнациональных контактов между представителями народов, проживающих в Норильске.

В рамках проекта представители объединения совместно с Норильским техникумом промышленных технологий и сервиса планируют провести выставку предметов быта, мастер-классы народно-прикладного искусства, дегустацию блюд национальной туркменской кухни, а также концертную программу с участием творческих коллективов и исполнителей национально-культурных объединений Норильска.

2 апреля в 18:24 4540
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