В Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди национально-культурных объединений

По решению жюри победу одержала Местная общественная организация национально-культурной автономии туркмен «Ватан» (Родина) с проектом «Наша сила — семья едина!».

Суть проекта — создание условий для преодоления социально-культурных барьеров, формирование культуры межнациональных отношений у молодёжи, воспитание толерантности, развитие межнациональных контактов между представителями народов, проживающих в Норильске.

В рамках проекта представители объединения совместно с Норильским техникумом промышленных технологий и сервиса планируют провести выставку предметов быта, мастер-классы народно-прикладного искусства, дегустацию блюд национальной туркменской кухни, а также концертную программу с участием творческих коллективов и исполнителей национально-культурных объединений Норильска.