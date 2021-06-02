В Норильске подвели итоги конкурса молодёжных проектов

Конкурс был создан в 2014 году, тогда победителям выделялось по 50 тысяч рублей, однако с 2017 года финансирование увеличили до 100 тысяч рублей. При этом данная сумма может варьироваться, что позволяет эффективно распределять средства между проектами-лидерами.

- Считаю, что такое продуктивное состязание - отличный повод проявить себя неравнодушным людям с активной жизненной позицией. Каждую идею участники пропускают через призму своих представлений о мире, а темы проектов для них важны и ценны. Это своеобразная проба пера, ведущая к новым достижениям. Можно сказать, что участники конкурса - потенциальные лидеры некоммерческих организаций, которые станут работать в социальном поле. Вот почему мы внимательно изучили все заявки и не стали ранжировать их по степени важности. Все проекты, прошедшие итоговый отбор, признаны победителями», - рассказала Лидия Леу, начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации Норильска.

Как заметила и. о. заместителя главы города по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Елизавета Голикова, для создания проекта необходимо приложить массу усилий - сформировать замысел, собрать команду единомышленников, просчитать риски, смету, подготовить презентацию.

- Мне отрадно осознавать, что в Норильске так много вдумчивых молодых людей. И уже в скором времени мы увидим реализацию интересных и значимых для города проектов, - говорит Елизавета Голикова.

Лидерами конкурса стали следующие проекты:

- «Медийность для всех». Заявленная цель - организация занятий для представителей НКО и молодёжного социального бизнеса по ведению соцсетей и, как следствие, - расширение их целевой аудитории;

- «Рюкзачок» - экопросвещение детей 8-12 лет и проведение экологических уроков на природе;

- «Экоцентрик» - проект подразумевает открытие магазина экологических товаров, приобщение горожан к осознанному потреблению и экологичному образу жизни;

- «Молодёжный спорт на Крайнем Севере» - организация дворовых футбольных матчей для учеников начальных классов;

- «Школа лавинной безопасности» - проведение занятий для детей и юношества на базе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная»;

- STEAM-проект «Гоночный трек» - лего-гонки для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

- «Полотно Таймыра» - создание передвижной тематической выставки с целью раскрытия творческого потенциала молодёжи Большого Норильска.

Также конкурсная комиссия одобрила предложение оформить в стиле граффити фасад жилого дома в Талнахе на ул. М. Кравца, 22. Его первый этаж занимает филиал Молодёжного центра.

Уже в первой половине июля команды приступят к реализации своих проектов, и до конца года все они будут воплощены в жизнь.