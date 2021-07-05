В Норильске подвели итоги конкурса, посвящённого 85-летию ГИБДД

Ребята записали ролики с музыкальными выступлениями, стихами и частушками. Творческий подход участников оценивали члены жюри, которыми стали сотрудники Госавтоинспекции, управления общего и дошкольного образования, а также председатель рабочей группы по мониторингу безопасности дорожного движения Общественного совета при Норильском ОМВД Владимир Кудрицкий.

По решению жюри среди ребят из лагерей первое место заняла команда «Летоландия» (школа № 43), второе — команда «Планета детства» (школа № 38) и третье — второй отряд лагеря «Остров сокровищ» (школа № 41). Среди трудовых отрядов лучшей стала команда «220 вольт» (школа № 9), второе место присудили «Норильчатам» (школа № 16), третье — завоевала команда отряда «Тюбики» (школа № 1). Победителям вручили памятные подарки и дипломы.

«Спасибо вам, ребята, за яркие, жизнеутверждающие поздравления, — отметил в своём ответном слове начальник Норильского ОГИБДД Александр Янович. — Мы обязательно сделаем так, чтобы каждый госавтоинспектор Норильска их получил. Спасибо за добрые слова, за юмор и за то, что вы не забываете следовать правилам дорожного движения, ведь для нас именно это — самый большой подарок».