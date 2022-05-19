В Норильске подвели итоги конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций «МЫ – НКО»

На конкурс было подано восемь проектных заявок. По результатам оценки и экспертизы победителями признаны четыре организации, каждая из которых получит на реализацию своего проекта по 500 тысяч рублей.

Среди лидеров - проект «Зона спорта» спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит». Он направлен на ресоциализацию заключенных через приобщение к физической культуре и спорту, формирование у них правильных жизненных ориентиров, развитие навыков личной безопасности и законопослушного поведения. В рамках проекта запланированы открытые тренировки, серии мастер-классов и соревнования по стритлифтингу с участием осужденных, содержащихся в ИК-15. Кроме того, в рамках проекта будет создан видеокурс упражнений для самостоятельной подготовки к соревнованиям.

Цель проекта «Туристический радиоканал Таймыра» от одноимённой организации - создание безопасного пространства для туристов, рыбаков, охотников, любителей внедорожной техники, снегоходчиков и капитанов маломерных судов путём установки радиоретрансляторов и организации единого радиоканала с зоной покрытия более 200 километров.

Проект «Лазерный интерактивный тир» инициирован Норильским городским Советом ветеранов войны и труда. Тир планируют открыть в Молодёжном центре Центрального района. Его посетителями станут воспитанники военно-патриотических клубов, их ждут теоретические и практические занятия по стрелковой подготовке и основам обращения с оружием.

Проект «Атлет» Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» позволит расширить работу по физкультурно-оздоровительному направлению в реабилитации, адаптации и социализации лиц с химической зависимостью. Предполагаемый результат - улучшение здоровья и физического состояния подопечных фонда.