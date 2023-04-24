В Норильске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда за 2022 год

Результаты оценивались по каждой группе участников по балльной системе в соответствии с показателями условий и охраны труда в организации.

Победителями по итогам работы за 2022 год в группе «Промышленность» признаны:

– подгруппа «Горнорудные подразделения» – рудник «Таймырский»;

– подгруппа «Обогатительные подразделения; металлургические подразделения; подразделения энергетического комплекса» – «Норильскгазпром» и «Норильсктрансгаз»;

– подгруппа «Обеспечивающие, ремонтные подразделения» – «Норильсктрансремонт».

В группе «Строительство» – завод строительных материалов ООО «Норильский обеспечивающий комплекс». В группе «Транспорт» - предприятие технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникель». В группе «Жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговля и общественное питание» – Норильское торгово-производственное объединение. В группе «Культура» - Централизованная библиотечная система.

В группе «Образование»:

– подгруппа «Дошкольные образовательные учреждения» - детский сад № 83 «Золотой петушок»;

– подгруппа «Общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования» - школа № 27 им. Героя Советского Союза Ц. Л. Куникова;

– подгруппа «Учреждения дополнительного образования» - Центр внешкольной работы.

В группе «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» -

Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский». И в группе «Прочие организации» - служба спасения.

Подробнее ознакомиться с результатами конкурса можно по ссылке.