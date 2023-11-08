МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске подвели итоги второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В Норильске подвели итоги второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью»

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В Норильске подвели итоги второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Антинаркотическая акция проходила с целью привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

В Норильске подвели итоги второго этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Для выявления и пресечения наркопреступлений правоохранители проверили 39 мест массового пребывания несовершеннолетних, а также провели 49 лекций и бесед в образовательных учреждениях города. На базе социально-образовательного центра с участием сотрудников полиции проведено мероприятие «Семейный многогранник».

На втором этапе акции полицейскими зафиксировано пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более 350 граммов синтетических наркотических средств. Составлен один административный протокол по ст. 6.9 КоАП РФ.

Фото из открытых источников
8 ноября в 10:55 420
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