В Норильске появилась первая фитостена

Накануне экоактивисты совместно с воспитанниками детского дома воплотили в жизнь финальный аккорд проекта «Растите вместе», оборудовав фитостену из стабилизированного мха.

«Эта фитостена не просто украшение. На ней ребята могут размещать свои фотографии с воспоминаниями о важных событиях. В целом хочу сказать, что проект «Растите вместе» объединил всех участников с природой, позволил ребятам самим творить из эко-материалов, заботиться об окружающей среде. Спасибо всем, кто поддерживал нас в этом удивительном «зелёном» путешествии», — поделилась эмоциями участница экомарафона «Понеслось!», член Молодёжного парламента Норильска Юлия Шехина.

Отметим, что эко-активисты дали ребятам чёткие инструкции по содержанию фитостены и пообещали регулярно приезжать в гости, чтобы обсуждать важные для ребят события. Самые яркие из них воспитанники детского дома пообещали размещать на стене из стабилизированного мха.