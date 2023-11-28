В Норильске появилось новое «Место»

Площадка расположилась на улице Бегичева, 45. Основная идея нового пространства — инклюзивное творчество. В «Месте» на мастер-классах обычные и особенные дети будут создавать шоперы, ёлочные игрушки, рисовать картины — в общем, творить.

– Мы долго занимались разными социально ориентированными проектами и в какой-то момент устали скитаться из одного помещения в другое, поняли, что нам нужно своё место, — рассказывает Роза Новикова, председатель НКО. — Перевозка расходников, подготовка площадок, сборы после мероприятий — всё это сильно усложняло волонтёрскую деятельность. У нас даже склада своего не было, всё хранили по домам. Мы как некоммерческая организация обратились в администрацию Норильска с просьбой выделить помещение. И нам его предоставили. За что огромное спасибо! Но место мы получили не просто так, а с условием, что сделаем там капремонт. Волонтёры — люди рукастые, поэтому такой уговор нас не испугал, а, наоборот, вдохновил — появилась возможность создать идеальное по нашим меркам пространство. Конечно, пришлось проделать огромную работу, которая заняла полтора года. Мы своими силами переделывали всё — пол, потолок, стены, двери, окна и прочее. Зато теперь у нас есть «Место», где мы можем собираться большой тёплой компанией и проводить мероприятия для детей.

Над превращением старой квартиры в уютное местечко трудились около 40 волонтёров. Большинство из них ветераны волонтёрских движений, они всегда рады прийти на помощь тем, кто задумал большое, нужное и доброе дело.

– В своё время именно Роза подсадила меня на волонтёрство. И сейчас у меня в этом деле большой стаж. Я доброволец «Комбината добра» и движения «Волонтёры Норильска», — делится Светлана Саитгалеева. — Новикова — одна из нас, и, когда она обратилась за помощью, многие сочли своим долгом откликнуться на призыв. Так и началась работа. Пришлось и красить, и немного плотничать, и обои клеить. Благо мужчин в наших рядах немало, они взяли на себя самую сложную работу и с инструментом помогли. Вообще, было довольно интересно и весело, потому что работали давно сформировавшейся компанией очень дружных и позитивных людей.

Отблагодарить добровольцев за помощь общественная организация решила созданием звёздной стены, куда каждый участник мог поместить звезду со своим именем. Почётное место в центре заняли благодарственные звёзды администрации города и компании «Норникель».

– У нас есть реестр свободных площадей, и НКО, которым нужна поддержка, могут его изучить, — поясняет Лидия Александровна Леу, начальник управления по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике администрации города Норильска. — Далее они составляют список наиболее подходящих адресов и выезжают на осмотр вместе со специалистом. Увы, бюджет города ограничен, и зачастую все эти площади требуют обязательного капремонта. Но хочу отметить, что Норильск чуть ли не единственный город, в котором некоммерческие организации получают площади без арендной платы. НКО оплачивают только коммунальные услуги.

– Центр «Ступени» обратился к нам за финансовой поддержкой. Им требовались деньги на ремонт помещения, выделенного администрацией города, — рассказала Светлана Семенкова, начальник отдела благотворительной деятельности управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». — Идея создать такое замечательное место, где особые дети могут заниматься творчеством, очень нужная. Мы пошли организации навстречу. На новые двери, окна и стройматериалы требовалось 300 тысяч рублей. Хочу отметить, что Роза Новикова очень активный участник нашей благотворительной организации «Комбинат добра». Надеюсь, что в «Месте» будет проходить немало активностей, в том числе и наших корпоративных для волонтёров, и в рамках благотворительных проектов, которых у компании не мало.

На первых порах «Место» будет работать в субботу и воскресенье, а когда наберёт обороты, то и в будни. Организаторы планируют превратить его в особую творческую мастерскую, где будут рады всем.