В Норильске появится бизнес-библиотека для предпринимателей

Идея об открытии библиотеки появилась в конце 2020 года. До этого с 2015 года она ежегодно наполнялась электронными книгами для предпринимателей Клубом социальных предпринимателей Арктики и экспертами РОР «Союза промышленников и предпринимателей Заполярья».

Так как средний и малый бизнес играют ключевую роль в развитии экономики любого государства, то бизнес-библиотека станет важным открытием. Наряду с тренингами и онлайн-обучением, библиотеки по всему миру и в России вносят заметный вклад в обучение и развитие предпринимателей.

Уже в начале января в Норильск поступили первые книги, которые были отправлены из Москвы. В норильской библиотеке на счету уже более 120 томов, которые помогут в развитии управленческих, маркетинговых, юридических навыков. В создании актуального списка литературы оказался бизнес-тренер Алексей Молчанов, ведущий обучение социальных предпринимателей Арктики.

Все книги будут выдаваться под подпись. Сама же библиотека располагается в головном офисе РОР «Союз промышленников и предпринимателей Заполярья» по адресу: ул. Комсомольская, 10. С перечнем книг можно ознакомиться на сайте Клуба социальных предпринимателей Арктики.

Библиотека создана при грантовой поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и в партнерстве с Координационным советом по развитию Северных территорий и Арктики, Российского союза промышленников и предпринимателей.