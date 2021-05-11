В Норильске появятся боксы для приёма продуктов питания

В рамках проекта «Дари еду» в Центральном районе и в Талнахе поставят боксы, куда горожане смогут приносить продукты для нуждающихся. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Он уже успешно работает в 144 городах страны. Норильск станет ещё одной точкой на карте, где продуктовая помощь будет доступной и стабильной. Пункты приёма откроются в 20-х числах мая.

В первую очередь помощь предназначена для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и семей с одним родителем. Однако подать заявку на её получение может каждый, для этого достаточно оставить сообщение на сайте.

Два первых бокса для приёма продуктов будут располагаться в магазинах торговой сети «Океан» по следующим адресам:

- в Центральном районе - Ленинский проспект, 42б;

- в Талнахе - ул. Бауманская, 8.

Норильчанам, желающим помочь нуждающимся, следует выбрать товары с длительным сроком хранения и после оплаты поместить их в специальный бокс за кассовой линией.