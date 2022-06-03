В Норильске полицейские изъяли контрафактную продукцию

Нелегальную продукцию оперативные сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России обнаружили в ходе проверки торговых точек. Спортивные и зимние костюмы, куртки и кроссовки с логотипами известных производителей были доставлены в город авиатранспортом и поступили в продажу.

Оперативники установили личности продавцов, торгующих контрафактом. Ими оказались два предпринимателя из Норильска и Екатеринбурга. Один из них уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В отношении бизнесменов возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба, причинённого правообладателям, превысила 400 тысяч рублей.

Собранные сотрудниками транспортной полиции и следователями доказательства преступления Норильский городской суд признал достаточными для признания фигурантов виновными в инкриминируемом деянии и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Контрафактную продукцию постановлено конфисковать и уничтожить за счёт средств подсудимых.