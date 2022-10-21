В Норильске полицейские завершили расследование уголовного дела по факту использования поддельных водительских прав

В июле текущего года сотрудники ДПС остановили автомобиль ГАЗ. При проверке водительского удостоверения было установлено, что документ с данным номером принадлежит другому лицу. Полицейские выяснили, что 22-летний норильчанин не хотел проходить обучение в автошколе. Тогда он нашёл объявление в интернете и приобрёл поддельные водительские права за 60 тысяч рублей.

Дознавателями Норильского ОМВД было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного официального документа». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Кроме того, в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Молодому человеку может грозить административный штраф до 15 тысяч рублей.

В настоящее время расследование завершено.