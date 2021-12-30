В Норильске полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом больше двадцати маленьких северян

В преддверии Нового года сотрудники Норильского ОМВД вместе с представителями Общественного совета присоединились к уже традиционной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз». Только в этом году Дед Мороз в погонах решил навестить тех норильчан, которые хотели бы его видеть больше других. Как он их выбирал? Волшебник в погонах с экранов телевизоров попросил написать ему пригласительное письмо, после чего отправился разбирать послания в свою полицейскую резиденцию.

Разумеется, многим ребятам письма помогали писать взрослые. А за некоторых деток и вовсе писали сами родители, втайне от них. Так, полицейский Дед Мороз появился на пороге квартиры четырёхлетнего Никиты совершенно неожиданно, причём, как для мальчика, так и для его отца. Оказывается, это мама Никиты отправила полицейскому волшебнику послание со стишком про папу — сотрудника дежурной части.

И родители трёхлетней Варвары, став взрослыми, не перестали верить в сказку и попросили Деда Мороза зайти в гости к девочке и её маленькому брату, который о существовании бородатого волшебника, в силу возраста, и вовсе не знал.

Сюрпризом появление Деда Мороза стало и для шестилетнего Данияра. Радости не было предела, когда гость с помощью папы мальчика достал из мешка долгожданный гоночный трек.

Пятилетняя Маша ждала волшебника вместе со своей старшей сестрой Анастасией, приготовив для него танец и стихи, к чтению которых поспешила присоединиться даже подруга девочек.

В другой квартире пятилетняя Александра при виде полицейского с мешком подарков разволновалась так, что заученный стих пришлось читать по ролям со старшей сестрой Елизаветой. Хорошо, что у последней было ещё несколько стихотворений в запасе.

Что уж говорить о том ажиотаже, который производил полицейский Дед Мороз, появляясь на улице! Вокруг него сразу собиралась толпа детей, которым хотелось потрогать Мороза за шубу, и взрослых, жаждавших запечатлеть сказочного героя и его помощницу на камеры своих гаджетов.

Словом, скучать полицейскому Деду Морозу в Норильске не пришлось. Свидетели «гастролей» говорят, что, несмотря на суровую погоду, у него не раз появлялись шансы растаять, ведь только накануне праздника он посетил больше двадцати детей. И останавливаться никак нельзя — впереди январские выходные, а акция «Полицейский Дед Мороз» по всей стране проходит до 10 января 2022 года.