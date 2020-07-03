В Норильске по-прежнему 473 заболевших коронавирусом

Согласно данным на 3 июля, за сутки в городе не выявлено ни одного случая заболевания, зарегистрированных по-прежнему 473.

За прошедший день выздоровел один человек, всего с начала эпидемии – 89. На карантине находятся 293 гражданина, 15 за последние сутки сняты, 39 сняты.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции: 8 (3919) 43-71-57.

Общее число заболевших Covid-19 в Красноярском крае сейчас 9 316 человек, за прошедший день заболели ещё 135 жителей региона. Выздоровел за сутки 191 гражданин, умерли ещё 9 пациентов.