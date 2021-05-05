В Норильске поздравили с наступающим Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны

В Норильском Совете ветеранов войны и труда состоит всего 31 человек, из них двое - непосредственные участники боевых действий - Виктор Николаевич Греков и Дмитрий Иванович Конопля.

Дмитрий Иванович был призван для прохождения военной службы в ряды Советской Армии в январе 1945 года, в возрасте 18 лет, а прослужил в итоге 33 года, получив удостоверение «Ветеран военной службы». Награждён медалями: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «Ветеран труда».

В преддверии 76-ой годовщины Великой Победы у дома ветерана прошёл небольшой концерт образцового художественного коллектива BrassBanda и шествие военнослужащих. Дмитрий Иванович, надевший ордена и медали, с удовольствием наблюдал за происходящим из окна своей квартиры - в связи с нестабильной эпидобстановкой, общаться пришлось на расстоянии. Но, несмотря на обстоятельства, ветеран полон сил, и надеется принять гостей у себя немного позже.

- Желаю всем норильчанам всего доброго. Благополучия вам и крепкого здоровья. Самое главное - никогда не сдаваться, - напутствовал горожан Дмитрий Иванович.