В Норильске правоохранители проводят проверку по факту видео из социальных сетей

Сегодня норильские паблики облетело видео, на котором слышны душераздирающие крики женщины. На самом видео ничего не видно — чёрный экран, но сквозь крики слышно, как женщина просит её отпустить.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что всё происходило в Талнахе, в жилом доме на ул. Полярной, 11, в ночное время суток. Мужчина избивал женщину и грозился убить её. Рядом слышны крики ребёнка, который просит не бить маму. А пострадавшая уверяла, что снимет все побои и наконец-то уйдёт от обидчика. Соседи уверяют, что крики были слышны почти во всём доме.

Полицейские во время мониторинга нашли данную публикацию с записью предположительно семейного конфликта.

«Данная информация зарегистрирована в установленном порядке. Полицейские в настоящее время выясняют все обстоятельства совершения возможного противоправного деяния, проводят поквартирный обход, устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего», - сообщили в Норильском ОМВД.