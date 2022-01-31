В Норильске при пожаре погибли двое детей

Как сообщают в краевом следственном комитете, в 15.29 в ведомство поступило сообщение о том, что при тушении пожара в квартире были найдены тела двух детей трёх и пяти лет с признаками отравления дымом. Также в квартире находился 15-летний подросток, которого спасатели успели эвакуировать. Сейчас мальчик находится в больнице.

«По предварительным данным, в квартире проживала семья с тремя детьми. В момент возгорания родители находились на работе. Старший ребёнок был обнаружен на балконе квартиры с признаками отравления продуктами горения», — сообщают в следственном комитете.

По версии прокуратуры, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Семья поставлена на контроль прокуратуры края. Следственные действия продолжаются.