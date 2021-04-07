МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске приём граждан проведёт заместитель краевого министра культуры

В Норильске приём граждан проведёт заместитель краевого министра культуры

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В Норильске приём граждан проведёт заместитель краевого министра культуры

В Норильске приём граждан проведёт заместитель краевого министра культуры

Ольга Васильева ответит на личные вопросы, относящиеся к компетенции министерства культуры Красноярского края. Приём состоится 8 апреля с 11.00 до 13.00 по адресу: Ленинский пр., 21, первый этаж. Приём осуществляется только по предварительной записи и при наличии документа, удостоверяющего личность.

Записаться на приём можно по телефонам: 8 (391) 229-15-10, 8 (391) 229-15-12.

Фото из открытых источников
7 апреля в 16:32 580
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