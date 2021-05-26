В Норильске продолжает действовать масочный режим

Еженедельно межведомственная группа, в которую входят представители полиции, администрации города и Роспотребнадзора, проверяют, как горожане соблюдают установленные правила.

Напомним, что масочный режим обязывает граждан носить защитные маски в общественных местах и в общественном транспорте. Кроме того, следует помнить о соблюдении социальной дистанции и регулярной обработке рук санитайзерами, которые должны быть в наличии во всех общественных местах.

За две прошедшие недели проверке подверглись 11 автобусов. Межведомственная группа провела с пассажирами профилактические беседы, также было составлено два административных протокола за нарушение ст. 20.6.1. КоАП РФ.