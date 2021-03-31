В Норильске продолжает работу общественная приёмная губернатора Красноярского края

В апреле на вопросы граждан ответят руководители и начальники местных территориальных подразделений. Общественная приёмная расположена по адресу: Ленинский пр., 21, 1 этаж. Часы приёма - с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней. Подробное расписание приёма размещено на официальном сайте города.

Приём граждан проходит только по предварительной записи и с соблюдением превентивных мер.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 8 (391) 229-15-10, 8 (391) 229-15-12.