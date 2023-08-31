В Норильске продолжается акция «Помоги пойти учиться»

Так, начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних и сотрудниками отдела по работе с личным составом вручили детям подарки, подготовленные норильскими полицейскими. Такая адресная поддержка от участников акции накануне нового учебного года, по словам родителей школьников, всегда очень важна и ценна.

После вручения подарков, будущие школьники и их родители отправились на экскурсию в музей ОМВД. Начальник ОРЛС местного ОМВД Сергей Гулак и член общественного совета Дмитрий Губарев познакомили гостей с действующими в стенах музея на постоянной основе экспозициями. Ребята с неподдельным интересом слушали рассказ взрослых и рассматривали экспонаты.

Прощаясь, инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили детям правила безопасного поведения на улице и дома. Правоохранители также проконсультировали родителей по вопросам оказания социальной помощи, напомнили им, что они несут полную ответственность за своих детей, за их поведение и успеваемость в школе. А также призвали мам и пап уделять максимальное внимание занятости детей в свободное от учёбы время.